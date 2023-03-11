Правоохранитель поговорил со студентами Ингушского госуниверситета о проявлениях экстремизма

Полицейский прочитал студентам лекцию на тему «Распространение экстремистских материалов в сети Интернет», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе силового ведомства.

Собеседник издания отметил, что в процессе общения со студентами гость рассказал им, в том числе об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в этой сфере. Он напомнил, что чаще всего именно молодые люди становятся жертвами пропаганды идеологов терроризма и экстремизма.

«Такие встречи необходимы для защиты подрастающего поколения от пагубного влияния человеконенавистнической идеологии», — добавили в пресс-службе МВД по региону.