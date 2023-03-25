Правоохранители Ингушетии приняли участие в пожарно-тактических учениях

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе силового ведомства, отрабатывались такие действия, как проведение эвакуации людей при пожаре, определение места возгорания, тушение пожара первичными средствами и другие.

Значительное внимание было уделено обучению полицейских правилам применения самоспасателей СПИ-20, СПИ-50, используемых в случае возникновения пожара для безопасной эвакуации человека из непригодной для дыхания среды.

Правоохранители выполнили действия по эвакуации личного состава подразделения из административных зданий, где произошло условное возгорание, приняли меры по спасению и эвакуации коллег, «пострадавших от сильного задымления».

«В целом участники учений успешно справились с поставленными задачами. Приобретенные знания и отработанные навыки имеют большую практическую ценность, поскольку умение грамотно, оперативно и хладнокровно действовать при пожаре позволяет спасти жизни и здоровье граждан, а также ценное имущество от огня», — отметил в пресс-службе МВД по республике.