Правоохранители Ингушетии провели профилактическую беседу с жителями Малгобекского района
Правоохранители республики провели профилактическую беседу с жителями Малгобекского района. Мероприятие состоялось в актовом зале администрации муниципалитета, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по региону.
Поднимались такие актуальные темы, как профилактические мероприятия, направленные на противодействие распространению наркомании, особенно среди молодежи, нарушения ПДД, зачастую влекущие тяжкие последствия, преступления и административные правонарушения.
Также полицейские проинформировали граждан о распространенных способах дистанционного мошенничества и призвали их к бдительности.
Временно исполняющий обязанности заместителя министра полковник полиции Багомед Маммаев рассказал о возможности трудоустройства желающих в органы внутренних дел.
«В ходе подобных встреч представители общественности напрямую задают все волнующие их вопросы, высказывают свои пожелания и слышат прямые и честные ответы», — отметили в пресс-службе силового ведомства.