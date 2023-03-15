Правоохранители Ингушетии провели профилактическую беседу с жителями Малгобекского района

Поднимались такие актуальные темы, как профилактические мероприятия, направленные на противодействие распространению наркомании, особенно среди молодежи, нарушения ПДД, зачастую влекущие тяжкие последствия, преступления и административные правонарушения.

Также полицейские проинформировали граждан о распространенных способах дистанционного мошенничества и призвали их к бдительности.

Временно исполняющий обязанности заместителя министра полковник полиции Багомед Маммаев рассказал о возможности трудоустройства желающих в органы внутренних дел.

«В ходе подобных встреч представители общественности напрямую задают все волнующие их вопросы, высказывают свои пожелания и слышат прямые и честные ответы», — отметили в пресс-службе силового ведомства.