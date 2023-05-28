Правоохранители Ингушетии проводят встречи с молодежью по профилактике экстремизма

В городе Назрани и сельском поселении Яндаре Назрановского района сотрудники центра противодействия экстремизму министерства внутренних дел по региону провели встречи со студентами политехнического колледжа и учащимися четвертой школы.

Аналогичное мероприятие для юнармейцев и подростков, состоящих на профилактическом учете, провели в городе Малгобеке инспекторы ПДН.

Ребятам рассказали об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений в сфере экстремизма и терроризма.