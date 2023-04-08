Правоохранители Ингушетии выявили хищение более 3 млн рублей бюджетных средств

Деньги похищались путем предоставления в центры занятости населения платежных поручений об уплате обязательных страховых взносов и налога на доходы физических лиц. Документы подавались от ряда частных организаций, зарегистрированных на сыновей, дочь и племянника подозреваемого.

У мужчины принята явка с повинной, в его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по республике.