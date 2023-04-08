Мошенничество

Правоохранители Ингушетии выявили хищение более 3 млн рублей бюджетных средств

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Полицейские республики совместно с коллегами из ВОГ МВД и регионального управления ФСБ выявили, что житель Ингушетии похитил в 2020 году более 3 млн 360 тыс. рублей бюджетных денежных средств.

Деньги похищались путем предоставления в центры занятости населения платежных поручений об уплате обязательных страховых взносов и налога на доходы физических лиц. Документы подавались от ряда частных организаций, зарегистрированных на сыновей, дочь и племянника подозреваемого.

У мужчины принята явка с повинной, в его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по республике.

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