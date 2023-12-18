Мошенничество

Правоохранители Ингушетии задержали подозреваемого в мошенничестве на 750 тыс. рублей

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Оперативники уголовного розыска регионального МВД раскрыли мошенничество на крупную сумму, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по факту совершения мошеннических действий, в результате которых потерпевшей причинен материальный ущерб в размере более 750 тыс. рублей, установлен причастный к деянию мужчину, у которого принята явка с повинной», — отметил собеседник издания.

По его словам, злоумышленник содержится в ИВС ОМВД России по Назрани в рамках уголовного дела, возбужденного в ноябре прошлого года.

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