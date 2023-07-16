Правоохранители разыскивают злоумышленников, похитивших человека в Ингушетии

«15 июля в 19:35 мск неизвестные в камуфляжной форме усадили местного жителя в автомобиль и увезли. Злоумышленники были на двух отечественных автомобилях без регистрационных номеров. Мужчину отпустили в сельском поселении Яндаре Назрановского района в 21:30 мск. Физического насилия к нему применено не было, похитители ему неизвестны», — сказал собеседник.

По его словам, в регионе проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление.

В действиях злоумышленников усматриваются признаки преступления, предусмотренных статьей 126 УК РФ (Похищение человека).

Отметим, что данное преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. Если преступление совершено группой лиц, то лишение свободы устанавливается на срок от 5 до 12 лет.