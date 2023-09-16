Праздничным концертом в столице Ингушетии отметили 30-летие Государственной филармонии региона

В своем ТГ руководитель субъекта написал, что юбилей ингушской филармонии собрал на главной площади тысячи жителей республики, в гости приехали исполнители из Грузии и регионов СКФО.

«Такие мероприятия несут с собой консолидацию общества, душевное тепло. Концерт в честь 30-летия ингушской филармонии объединил всех нас словами, музыкальными произведениями», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

«Уже в следующем году мы будем проводить мероприятия на обновленной площади, красивой и благоустроенной. Здесь будут созданы все условия для отдыха и досуга для детей, молодежи и людей старшего возраста», — добавил Глава.

Напомним, что речь идет о строительстве торгово-развлекательного центра на площади Согласия, объекта общей площадью 8 тыс. квадратных метров под землей и 2 тыс. квадратов надземных помещений.

Как ранее сообщили «Ингушетии» в пресс-службе благотворительного фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева, который и реализует проект, сама городская площадь будет полностью реконструирована. Также будет создано до 150 рабочих мест.

Государственная филармония Ингушетии, которая носит имя поэта и композитора, музыканта и вокалиста, заслуженного артиста России Ахмета Хамхоева, создана 6 апреля 1993 года постановлением совета министров республики «Об образовании новых и придании государственного республиканского статуса ряду существующих учреждений культуры».

С первых дней своей деятельности филармония по праву заняла одну из лидирующих позиций в культурной жизни региона, храня и достойно продолжая самые лучшие духовные и музыкальные традиции.