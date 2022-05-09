ВОВ-77

Праздничный концерт ко Дню Победы в Магасе завершился красочным салютом

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Праздничный концерт в Магасе на площади Алания, приуроченный к 77-ой годовщине Великой Победы советского народа над фашизмом, завершился красочным салютом, сообщает корреспондент газеты «Ингушетия» с места события.

«В центре Магаса на главной площади столицы возле башни Согласия прогремел праздничный салют, это была завершающая часть концерта, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — сказал сотрудник издания.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Магасе прошло шествие «Бессмертного полка», которое возглавил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. В шествии также прошли представители органов государственной, законодательной и муниципальной власти, участники общественных организаций и жители республики.

Акция стартовала от въезда в город, участники с портретами в руках дошли до Башни Согласия и площади Алания, где в 19:30 мск начался тематический концерт, приуроченный к 77-ой годовщине Великой Победы. В мероприятии приняли участие лучшие солисты и вокальные коллективы региона.

Также были представлены яркие тематические мизансцены, реконструкции событий ВОВ и многое другое.

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