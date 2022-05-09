Жителей и гостей Ингушетии ждут на праздничном концерте в Магасе

На главной площади столицы Ингушетии, возле башни Согласия, жители и гости республики увидят выступление лучших солистов и вокальных коллективов региона.

Композиции времен Великой Отечественной войны и песни современных авторов исполнят артисты филармонии Осман Имагожев, Любовь Барахоева, Роза Ахциева, Айна Алиева, Хава Евлоева, Суммая, Залина Горчханова, Лолита Хашагульгова, Бэла Базоркина, Хадижа Бекова, Адам Оздоев, Зухра Дударова, Магомед Балаев, Мовсар Аксагов, Абдула Балаев, Джабраил Кантышев, вокальная женская группа «Дека илли», мужска вокальная группа «Лоаман оаз», «Казачий хор», трио и квартеты.

В концерте также выступят Али Димаев, Алина Мусиева, Элина Дагаева, ВИА «Диапазон» и Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Магас». Будут представлены яркие тематические мизансцены, реконструкции событий ВОВ и многое другое.