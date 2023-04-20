Предприниматели Ингушетии могут подать заявку на участие в программе строительства модульных гостиниц

Порядок поддержки строительства модульных гостиниц разработан по поручению Президента Владимира Путина. Эта мера направлена на оперативное наращивание современного номерного фонда. Она реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По итогам конкурса субъектам страны будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование части затрат бизнеса на строительство или приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения.

«К данной мере поддержки активно проявляют интерес и регионы, и бизнес. На эти цели выделено 8 млрд рублей на ближайшие 2 года для создания не менее 5 тысяч современных номеров. Средства будут направлены на финансирование приобретения и монтажа модульных некапитальных средств размещения», — пояснил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Для участия в конкурсном отборе проектов инвесторам необходимо подготовить документы в соответствии с утвержденным правительством перечнем и направить их в орган исполнительной власти в регионе, курирующий туризм, а субъектам России направить перечень заявок для дальнейшего их рассмотрения Минэкономразвития и направления в конкурсную комиссию.

Вся необходимая информация для отбора и участия в конкурсных процедурах размещена на сайте министерства экономического развития России.