Туризм

Предприниматели Ингушетии могут подать заявку на участие в программе строительства модульных гостиниц

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Минэкономразвития России, проводит конкурсный отбор регионов, на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных отелей в 2023-2024 годах. Предприниматели Ингушетии могут подать заявку до 11 мая этого года.

Порядок поддержки строительства модульных гостиниц разработан по поручению Президента Владимира Путина. Эта мера направлена на оперативное наращивание современного номерного фонда. Она реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По итогам конкурса субъектам страны будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование части затрат бизнеса на строительство или приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения.

«К данной мере поддержки активно проявляют интерес и регионы, и бизнес. На эти цели выделено 8 млрд рублей на ближайшие 2 года для создания не менее 5 тысяч современных номеров. Средства будут направлены на финансирование приобретения и монтажа модульных некапитальных средств размещения», — пояснил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Для участия в конкурсном отборе проектов инвесторам необходимо подготовить документы в соответствии с утвержденным правительством перечнем и направить их в орган исполнительной власти в регионе, курирующий туризм, а субъектам России направить перечень заявок для дальнейшего их рассмотрения Минэкономразвития и направления в конкурсную комиссию.

Вся необходимая информация для отбора и участия в конкурсных процедурах размещена на сайте министерства экономического развития России.

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