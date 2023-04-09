Председатель парламента Ингушетии поздравил Главу республики с днем рождения

«За годы активной деятельности в должности Главы республики Вы заслужили искреннее уважение как грамотный руководитель, талантливый и успешный политик, принявший на себя весь объем ответственности за всестороннее развитие региона», — написал Тумгоев в Telegram-канале парламента.

Он выразил уверенность, что деятельность Главы и в дальнейшем будет способствовать укреплению социально-экономического потенциала республики, повышению качества жизни людей.

«В этот знаменательный день желаю Вам неиссякаемого оптимизма, энергии и перспективных начинаний, успехов в решении стоящих перед Вами задач. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким», — подчеркнул спикер НС.

Как ранее сообщала «Ингушетия», 9 апреля свой день рождения отмечает Глава региона, заслуженный юрист России Махмуд-Али Калиматов.