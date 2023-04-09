Поздравление

Председатель парламента Ингушетии поздравил Главу республики с днем рождения

0
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и председатель НС республики Магомет Тумгоев

Председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев поздравил Главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с днем рождения.

«За годы активной деятельности в должности Главы республики Вы заслужили искреннее уважение как грамотный руководитель, талантливый и успешный политик, принявший на себя весь объем ответственности за всестороннее развитие региона», — написал Тумгоев в Telegram-канале парламента.

Он выразил уверенность, что деятельность Главы и в дальнейшем будет способствовать укреплению социально-экономического потенциала республики, повышению качества жизни людей.

«В этот знаменательный день желаю Вам неиссякаемого оптимизма, энергии и перспективных начинаний, успехов в решении стоящих перед Вами задач. Счастья, добра и благополучия Вам и Вашим близким», — подчеркнул спикер НС.

Как ранее сообщала «Ингушетия», 9 апреля свой день рождения отмечает Глава региона, заслуженный юрист России Махмуд-Али Калиматов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Свой день рождения 9 апреля отмечает Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Рано утром в Ингушетии загорелся частный жилой дом
Молодежь Ингушетии призывают не вставать на путь терроризма
Сельские чиновники в Ингушетии 10 лет назад незаконно выдали три земельных участка
Правоохранители Ингушетии выявили хищение более 3 млн рублей бюджетных средств
В домовладении жителя Ингушетии обнаружен схрон с оружием и боеприпасами
По дорожному нацпроекту в Ингушетии досрочно завершен капремонт трех объектов
Оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы, причастной к обстрелам полицейских в Ингушетии
Глава Ингушетии призвал жителей региона принять участие в конкурсе «Лидеры России»
Инфекционное отделение на 60 коек ДРКБ в Ингушетии сдадут в конце года
Пять проектов представит Ингушетия на первой Кавказской инвестиционной выставке на 14,5 млрд руб.

Главное

Яндекс.Метрика

 