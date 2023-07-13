Представитель Государственного фонда «Защитники Отечества» посетил Ингушетию

Вместе с сотрудниками филиала он навестил в больнице ветерана Руслана Парова, обратившегося за содействием в госпитализации и получении медицинской помощи после ранения. Сейчас мужчина проходит лечение в Ингушской республиканской клинической больнице, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

Отмечается, что в дальнейшем при поддержке медиков Российского научно-исследовательского нейрохирургического института Парову предстоит перевод в федеральную клинику для продолжения лечения.

В рамках визита также прошла встреча Григорьева с представителями региональных Минтруда и Минздрава.

В кабинете министров Ингушетии напомнили, что за месяц работы в республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило более 30 обращений. В большинстве случаев ветераны, члены их семей и родственники погибших в зоне СВО обращаются с вопросами о получении мер социальной поддержки и оформлении документов.