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Представитель Государственного фонда «Защитники Отечества» посетил Ингушетию

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Начальник управления по медицинской поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества» Александр Григорьев посетил с рабочим визитом филиал организации в Ингушетии, открытый 31 мая текущего года.

Вместе с сотрудниками филиала он навестил в больнице ветерана Руслана Парова, обратившегося за содействием в госпитализации и получении медицинской помощи после ранения. Сейчас мужчина проходит лечение в Ингушской республиканской клинической больнице, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

Отмечается, что в дальнейшем при поддержке медиков Российского научно-исследовательского нейрохирургического института Парову предстоит перевод в федеральную клинику для продолжения лечения.

В рамках визита также прошла встреча Григорьева с представителями региональных Минтруда и Минздрава.

В кабинете министров Ингушетии напомнили, что за месяц работы в республиканский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило более 30 обращений. В большинстве случаев ветераны, члены их семей и родственники погибших в зоне СВО обращаются с вопросами о получении мер социальной поддержки и оформлении документов.

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