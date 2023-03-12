Представитель Ингушетии стал победителем первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров
Представитель клуба «Ади Ахмад» Рамазан Араханов стал победителем первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров U-21, проходившем в Бердске Новосибирской области, сообщили газете «Ингушетия» в федерации спортивной борьбы республики.
В весе до 77 кг ингушский борец-классик провел пять схваток и превзошел соперников из Курганской области, Москвы, Тюменской области и Ямало-Ненецкого округа.
Президент федерации спортивной борьбы региона Руслан Белхороев отметил, что очень доволен этим результатом.
«Сегодня наш спортсмен порадовал нас своей бескомпромиссной борьбой и золотой медалью на первенстве страны. Мы все очень надеемся, что совсем скоро нашим российским спортсменам откроется дорога на международные старты и они смогут завоевывать самые высокие награды на мировых аренах. Поздравляю спортсмена и тренеров с этим высоким результатом», — сказал Белхороев.
Ответственными на соревнованиях были старший тренер молодежной сборной Москвы по греко-римской борьбе Алихан Арапханов, а также старший тренер клуба «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.