Представители газовых компаний Ингушетии приняли участие в молодежной ярмарке вакансий

Газовики рассказали соискателям о структуре компаний, социальных льготах, заработной плате, открытых вакансиях, а также корпоративной культуре, молодежной политике и профсоюзной деятельности на предприятии, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе компаний.

«Мы предлагаем такие вакансии, как контролер газового хозяйства, электрогазосварщик, специалист внутридомового газового оборудования, слесарь ВДГО. Мы будем рады видеть у себя в гостях опытных специалистов и выпускников высших и средних учебных заведений», — сказал Магомед Бидери, заместитель директора по персоналу и административной работе ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» входит в группу «Газпром межрегионгаз», которая обеспечивает природным газом всех потребителей Республики Ингушетия. В компании работает более 260 человек.

Информацию о текущих открытых вакансиях можно получить в отделе кадров по телефону 8 (8732) 22-34-24.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Назрань»