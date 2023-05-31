Представители Ингушетии приняли участие в обсуждении вопросов денежно-кредитной политики

«Цель денежно-кредитной политики мегарегулятора — поддержание ценовой стабильности, то есть низкой и стабильной инфляции. Для достижения этой цели Банк России с 2015 года следует стратегии таргетирования инфляции. Задача общественных слушаний — получить обратную связь от общества относительно того, насколько успешно Банк России справлялся с целью поддерживать инфляцию вблизи 4%, насколько по-прежнему актуальна эта цель или есть предпосылки к тому, чтобы следовать более амбициозной, более низкой цели в отдаленной перспективе», — отметил управляющий Отделением-НБ Ингушетии Магомед-Бек Ужахов.

На встрече обсуждались вопросы ценовой стабильности, доступности кредитования, влиянии ключевой ставки и решений мегарегулятора на работу бизнеса и экономику юга России. Представители бизнеса, органов власти, общественных организаций и ученые выразили свои мнения о ситуации в экономике, инфляционных и ценовых ожиданиях, доступности кредитования и действенности мер господдержки.

Предложения, полученные в результате общественных обсуждений, Банк России будет учитывать при подготовке проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба Отделения-НБ республики.