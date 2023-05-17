Представители Ингушетии приняли участие в XXIII Российской выставке племенных овец и коз

Как сообщили в аграрном ведомстве региона, выставка племенных овец и коз проводится с целью пропаганды передового опыта ведения племенного овцеводства, улучшения племенного дела, широкого распространения и внедрения опыта передовых хозяйств и научных достижений.

Комментируя работу выставки, замминистра Казбек Беков отметил, что данное мероприятие показывает широту проводимой в отечественном овцеводстве селекционно-племенной работы, которая помогает при наименьших затратах производить больше конкурентоспособной продукции.

Отмечается, что в выставке принимают участие более 80 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз и сельхозтоваропроизводителей коммерческого поголовья из 13 регионов России, которые представили более 450 голов овец и коз.