Мероприятие

Представители ингушской общины города Сочи приняли участие в спортивном мероприятии «Боксзабег»

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Представители ингушской общины «Вайнах» города Сочи приняли участие в спортивном мероприятии «Боксзабег» в рамках поддержки Всемирных игр дружбы.

Отмечается, что дистанции в 3,6 и 9 км собрали спортсменов, приверженцев здорового образа жизни, общественных деятелей. Всего вышли на забег около 5 тыс. участников.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, некоторые спортсмены покорили дистанцию в национальных костюмах. После забега состоялся конкурс на лучший костюм, в итоге обладатели самых ярких из них были отмечены организаторами.

«Основная цель забега — показать всему миру, что спорт объединяет людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Напомним, на финише все участники получили памятные медали. Показавших лучшие результаты физкультурников наградили ценными призами.

Представители ингушской общины города Сочи приняли участие в спортивном мероприятии «Боксзабег»

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