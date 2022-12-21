Карате

Представители ингушской школы карате успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Уфе

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9 медалей различного достоинства завоевали ингушские бойцы на проходившем в Башкирии Всероссийском турнире по всестилевому карате, сообщил нашей газете наставник спортсменов Абдул-Азит Шаухалов.

По информации тренера, победителем соревнований в возрастной группе 12-13 лет стал Ислам Боков (57 кг).

Золотых медалей в возрастной группе спортсменов 16-17 лет удостоились Хамзат Тумгоев (60 кг), Мухамед-Амин Маштагов (68 кг) и Селем Цицкиев (76 кг). Серебро в данной возрастной группе завоевали Ибрагим Нагадиев (64 кг) и Зелимхан Баркинхоев (72 кг).

Ризван Хамхоев стал обладателем награды высшего достоинства в категории до 72 кг среди спортсменов старше 18 лет. Ислам Агиев завоевал серебро в весе до 72 кг в данной возрастной группе.

Кроме того, бронзовым призером турнира в весе до 51 кг стал Исмаил Мажиргов. Он выступал в возрастной группе бойцов 14-15 лет.

Отметим, что Всероссийский турнир по всестилевому карате, проходивший в Уфе в рамках 18-го Международного форума боевых искусств, стал последним официальным стартом в 2022 году. По информации организаторов соревнований, в них приняли участие более 1000 спортсменов из 35 регионов России.

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