Представители Минавтодора Ингушетии поучаствовали в съезде работников дорожного хозяйства «Дорога 2023»

В мероприятии, которое проходило на базе Грозненского нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова, также участвовали руководитель Росавтодора Роман Новиков, представители органов власти, отраслевые эксперты со всей страны, предприниматели и студенты профильных учебных заведений.

«В рамках деловой программы были рассмотрены аспекты клиентоцентричного подхода в дорожном хозяйстве, развитие объектов дорожного сервиса в регионах страны, реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и многое другое», — отметил собеседник издания.