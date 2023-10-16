Представители Минавтодора Ингушетии поучаствовали в съезде работников дорожного хозяйства «Дорога 2023»

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Руководитель регионального Министерства автомобильных дорог Батыр Хаматханов совместно со своим замом Маккой Хабриевой приняли участие во всероссийском съезде сотрудников дорожного хозяйства «Дорога 2023», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе дорожного ведомства республики.

В мероприятии, которое проходило на базе Грозненского нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова, также участвовали руководитель Росавтодора Роман Новиков, представители органов власти, отраслевые эксперты со всей страны, предприниматели и студенты профильных учебных заведений.

«В рамках деловой программы были рассмотрены аспекты клиентоцентричного подхода в дорожном хозяйстве, развитие объектов дорожного сервиса в регионах страны, реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и многое другое», — отметил собеседник издания.

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