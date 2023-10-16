Представители Минавтодора Ингушетии поучаствовали в съезде работников дорожного хозяйства «Дорога 2023»
Руководитель регионального Министерства автомобильных дорог Батыр Хаматханов совместно со своим замом Маккой Хабриевой приняли участие во всероссийском съезде сотрудников дорожного хозяйства «Дорога 2023», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе дорожного ведомства республики.
В мероприятии, которое проходило на базе Грозненского нефтяного технического университета имени академика Миллионщикова, также участвовали руководитель Росавтодора Роман Новиков, представители органов власти, отраслевые эксперты со всей страны, предприниматели и студенты профильных учебных заведений.
«В рамках деловой программы были рассмотрены аспекты клиентоцентричного подхода в дорожном хозяйстве, развитие объектов дорожного сервиса в регионах страны, реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и многое другое», — отметил собеседник издания.