Представители Минсельхоза Ингушетии удостоены государственных наград
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса Российской Федерации», многолетний добросовестный труд почетной грамотой Президента страны награжден руководитель министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамед Гагиев.
Как сообщается в ТГ аграрного ведомства республики, также почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоен заместитель главы Минсельхоза региона Ахмед Костоев.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила начальник отдела экономики и прогнозирования министерства Любовь Ужахова
Коллектив регионального Минсельхоза поздравляет руководителя и специалистов ведомства с такой высокой оценкой их труда.