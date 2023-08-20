Представители Минсельхоза Ингушетии удостоены государственных наград

Как сообщается в ТГ аграрного ведомства республики, также почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоен заместитель главы Минсельхоза региона Ахмед Костоев.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила начальник отдела экономики и прогнозирования министерства Любовь Ужахова

Коллектив регионального Минсельхоза поздравляет руководителя и специалистов ведомства с такой высокой оценкой их труда.