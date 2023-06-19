Трагедия

Премьер и спикер парламента Ингушетии побывали на похоронах погибшей в ДТП семьи

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ДТП на ФАД "Кавказ"

Исполняющий обязанности премьер-министра Ингушетии Магомед Евлоев, спикер парламента региона Магомет Тумгоев, депутаты Народного собрания, члены правительства побывали в городе Сунжа на похоронах погибшей в ДТП семьи Амриевых.

Напомним, автоавария с участием «Мерседеса» и «ВАЗ-2111» произошло около 18.30 мск вечера 16 июня на ФАД Р-217 «Кавказ». Погибли 7 человек, в том числе — трое детей.

В МВД по республике отметили, что, по предварительным данным, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал случившееся «страшной трагедией». «Равнодушных к беде нет. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Ничто не сравнится с потерей близких людей. К сожалению, многие садясь за руль не чувствуют ответственности за свою и чужую жизни. И это часто становится причиной трагедий», — отметил он.

Сотрудники региональной прокуратуры и следственного управления СКР по региону устанавливают обстоятельства трагедии.

Также представители законодательной и исполнительной власти побывали на похоронах Харуна Халухаева, отца семьи из села Нижние Ачалуки Малгобекского района, пострадавшй от взрыва газа 14 мая текущего года

Страшная трагедия унесла жизни четырех человек, родителей и двоих сыновей.

Дала гешт долда байначарна!

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