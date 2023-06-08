Премьер Ингушетии анонсировал открытие 15 школ до конца года

«До конца 2023 года предполагается открыть 15 образовательных объектов. Мы стараемся делать акцент на сельских поселениях, где нехватка школ ощущается наиболее остро», — сообщил Сластенин.

По его данным, новые учебные заведения появятся в селах Сурхахи, Верхние Ачалуки, Инарки, Али-Юрт, Нестеровское и Троицкое. Также в число объектов, которые власти планируют сдать в этом году, входят две школы на 250 и 720 мест в Сунже.

Напомним, в этом году предусмотрено финансирование 12 объектов на сумму свыше 3,4 млрд рублей.