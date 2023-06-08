Образование

Премьер Ингушетии анонсировал открытие 15 школ до конца года

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В республике в этом году планируют ввести в эксплуатацию 15 новых общеобразовательных учреждений, заявил премьер субъекта Владимир Сластенин в ходе совещания у вице-премьера Татьяны Голиковой в режиме видеосвязи, посвящённого реализации нацпроекта «Образование».

«До конца 2023 года предполагается открыть 15 образовательных объектов. Мы стараемся делать акцент на сельских поселениях, где нехватка школ ощущается наиболее остро», — сообщил Сластенин.

По его данным, новые учебные заведения появятся в селах Сурхахи, Верхние Ачалуки, Инарки, Али-Юрт, Нестеровское и Троицкое. Также в число объектов, которые власти планируют сдать в этом году, входят две школы на 250 и 720 мест в Сунже.

Напомним, в этом году предусмотрено финансирование 12 объектов на сумму свыше 3,4 млрд рублей.

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