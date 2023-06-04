Дата

Премьер-министр Ингушетии: этот день для народа имеет большую историческую значимость

0
Владимир Сластенин

Премьер-министр Владимир Сластенин поздравил жителей региона с 31-летием республики, отметив, что этот день для ингушского народа имеет большую историческую значимость.

«Принятие 4 июня 1992 года Закона «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации» стало важной вехой в жизни республики. И все эти годы народ Ингушетии бескорыстно трудился, создавая духовный и интеллектуальный потенциал, стремился к сохранению мира, стабильности и безопасности в регионе. Это период эффективного социально-экономического и культурного развития региона», — отметил Владимир Сластенин в своем обращении.

По его словам, сегодня республика по праву занимает важное место в общественной жизни России, вносит весомый вклад в ее социально-экономическое благополучие.

«Регион успешно развивается, обладает значительным производственным и научным потенциалом. И, конечно, главный потенциал и главная ценность — наши жители, которые своим трудом вносят неоценимый вклад в развитие региона и страны», — подчеркнул премьер.

«В этот праздничный день от всей души желаю жителям Ингушетии счастья, здоровья, благополучия, удачи и успехов в ваших добрых начинаниях. А республике — мира и процветания», — добавил глава правительства региона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Паломникам из Ингушетии напомнили, что вакцинация против Covid-19 для совершающих хадж-2023 обязательна
Ингушетия отмечает вековой юбилей общенациональной газеты «Сердало»
Глава Карачаево-Черкесии поздравил руководителя и народ Ингушетии с Днем республики
Борец из Ингушетии Акромат Шакриев примет участие в юношеском первенстве Европы
Ингушские боксеры успешно выступили на чемпионате РОФСО «Юность России»
Дзюдоисты из Ингушетии стали медалистами межрегионального турнира в Нальчике
Первый в Ингушетии выставочный центр в честь Дня республики открыли в Сунже
Глава Ингушетии поблагодарил спикера Совета Федерации за теплые пожелания в День республики
День Ингушетии символизирует исторический путь становления государственности региона — полпред Чайка
Глава Ингушетии поздравил жителей региона с Днем республики
Три человека пострадали в ночном ДТП в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 