Премьер-министр Ингушетии: этот день для народа имеет большую историческую значимость

«Принятие 4 июня 1992 года Закона «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации» стало важной вехой в жизни республики. И все эти годы народ Ингушетии бескорыстно трудился, создавая духовный и интеллектуальный потенциал, стремился к сохранению мира, стабильности и безопасности в регионе. Это период эффективного социально-экономического и культурного развития региона», — отметил Владимир Сластенин в своем обращении.

По его словам, сегодня республика по праву занимает важное место в общественной жизни России, вносит весомый вклад в ее социально-экономическое благополучие.

«Регион успешно развивается, обладает значительным производственным и научным потенциалом. И, конечно, главный потенциал и главная ценность — наши жители, которые своим трудом вносят неоценимый вклад в развитие региона и страны», — подчеркнул премьер.

«В этот праздничный день от всей души желаю жителям Ингушетии счастья, здоровья, благополучия, удачи и успехов в ваших добрых начинаниях. А республике — мира и процветания», — добавил глава правительства региона.