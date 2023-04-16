Праздник

Премьер республики поздравил православных Ингушетии со Светлым Христовым Воскресением

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Владимир Сластенин

Премьер-министр республики Владимир Сластенин поздравил православных Ингушетии с окончанием Великого поста и Светлым Христовым Воскресением.

«Один из величайших православных праздников Святая Пасха символизирует духовное возрождение, обновление и очищение помыслов, милосердие и прощение, способствует единению людей, их духовному подъему и устремлению к идеалам добра и человеколюбия», — говорится в обращении.

По словам Сластенина, в день Светлого Христова Воскресения сердца людей наполняются искренней любовью к ближним, заботой о родных и близких, желанием творить благие дела, помогать нуждающимся.

«Добрые традиции православия сохраняются и передаются из поколения в поколение, играют огромную роль в духовно-нравственном воспитании граждан, укреплении нравственных устоев общества и межконфессионального согласия. И этот праздник наглядно показывает, как важны для народа православные традиции, христианские духовные ценности и идеалы», — отметил премьер.

Он пожелал православным доброго здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия, добавив: «Пусть этот праздник надежды и веры наполнит всех христиан радостью и настроит на добрые дела».

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