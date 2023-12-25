Строительство

Президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии проверил готовность нового ФОКа в Сунже

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Заместитель министра спорта Ингушетии, президент Федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев вместе с депутатом регионального парламента Сулеймом Муталиевым, директором спортивного комплекса Магомедом Оздоевым и руководителем подрядной организации проверили готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Сунже.

Как сообщил газете «Ингушетия» Руслан Белхороев, в 2022 году Глава республики Махмуд-Али Калиматов выразил недовольство состоянием и условиями использования старого здания для занятий детей, что стало причиной возведения нового спортивного комплекса.

Отмечается, что основной особенностью нового объекта является наличие бассейна площадью более 200 кв. метров с четырьмя дорожками длиной 25 метров, полосой препятствий и трибунами.

В данное время строительство объекта находится на завершающем этапе. Как и обещал Глава Ингушетии жителям города Сунжа, до конца текущего года новый ФОК будет введен в эксплуатацию.

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