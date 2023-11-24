При подтверждении факта фальсификации дела двое полицейских будут уволены в Ингушетии

Там добавили, что также руководители правоохранителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Предварительно, как отмечается, установлено, что двое полицейских с целью повышения показателей сфальсифицировали доказательства совершения жителем республики преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, и двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

На основании собранных оперативниками собственной безопасности ГУСБ МВД России совместно с сотрудниками УФСБ по Ингушетии и прокуратурой Назрани материалов следственными органами принято процессуальное решение.

Ранее наше издание со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике информировало, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), по местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты сфальсифицированное уголовное дело, рабочие компьютеры, мобильные телефоны, записи с камер видеонаблюдения, флеш-карты.