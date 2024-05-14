В Ингушетии в СИЗО обнаружили носки с метадоном

«Полицейские изъяли пару белых носков, пропитанных метадоном, которые были отправлены в посылке для 29-летней женщины, находящейся под стражей по делу о незаконном обороте наркотиков», — говорится в сообщении

Проведя исследование, эксперты криминалистического центра МВД по республике установили, что масса запрещённого вещества, обнаруженного на поверхности нательного белья, составляет 0,22 грамма.

Правоохранительные органы предварительно установили, что посылка с наркотиками была отправлена из Балашихи, Московская область, в следственный изолятор. Сотрудники провели допрос потенциальной получательницы носков. Она подтвердила, что знала о наличии наркотического вещества в них.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и проводится поиск отправителя метадона, который был замаскирован необычным способом.