При столкновении двух иномарок в Ингушетии пострадали четыре человека

Там уточнили, что сегодня в 12:50 мск на улице Аушева произошло ДТП с участием Volkswagen и Mercedes-Benz.

«Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани», — говорится в релизе.

Отмечается, что детей среди участников аварии нет. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.