При столкновении двух иномарок в Ингушетии пострадали четыре человека
В сельском поселении Долаково Назрановского района в результате столкновения двух иномарок пострадали четыре человека, сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве по республике.
Там уточнили, что сегодня в 12:50 мск на улице Аушева произошло ДТП с участием Volkswagen и Mercedes-Benz.
«Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани», — говорится в релизе.
Отмечается, что детей среди участников аварии нет. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.