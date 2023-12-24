ДТП

При столкновении двух иномарок в Ингушетии пострадали четыре человека

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В сельском поселении Долаково Назрановского района в результате столкновения двух иномарок пострадали четыре человека, сообщили газете «Ингушетия» в чрезвычайном ведомстве по республике.

Там уточнили, что сегодня в 12:50 мск на улице Аушева произошло ДТП с участием Volkswagen и Mercedes-Benz.

«Пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани», — говорится в релизе.

Отмечается, что детей среди участников аварии нет. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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