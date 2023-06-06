При столкновении «Газели» и иномарки в Ингушетии пострадали четыре человека

ДТП произошло днем во вторник в Сунженском районе республики по дороге «Карабулак-Троицкое». Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу в городе Сунжа.

Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ПСО «Эрши» в количестве 4-х человек и одна единица техники.