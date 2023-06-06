ДТП

При столкновении «Газели» и иномарки в Ингушетии пострадали четыре человека

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При столкновении коммерческого микроавтобуса «Газель» и BMW в Ингушетии пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

ДТП произошло днем во вторник в Сунженском районе республики по дороге «Карабулак-Троицкое». Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу в городе Сунжа.

Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет. Причины и обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства ПСО «Эрши» в количестве 4-х человек и одна единица техники.

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