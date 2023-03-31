При столкновении иномарки и «Приоры» в Ингушетии пострадал один человек
При столкновении Lada Priora и Renault Logan в городе Карабулаке травмирован один человек, информирует пресс-служба регионального главка МЧС.
ДТП произошло сегодня вечером по улице Рабочая, пострадавший госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий автоаварии привлекались три сотрудника ПСО «24» и одна единица техники.