При столкновении иномарки и «Приоры» в Ингушетии пострадал один человек

ДТП произошло сегодня вечером по улице Рабочая, пострадавший госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий автоаварии привлекались три сотрудника ПСО «24» и одна единица техники.