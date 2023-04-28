Мошенничество

При строительстве школы в Ингушетии подрядчик похитил более 19 млн руб.

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Хищение более 19 млн рублей при строительстве школы в Назрановском районе республике выявили сотрудники ГУ МВД России по СКФО и регионального УФСБ, сообщил «Ингушетии» информированный источник.

Установлено, что директор подрядной организации при строительстве школы в сельском поселении Яндаре, действуя в рамках заключенного контракта с региональным Минстроем, предоставил в ведомство акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, завысив сведения об объемах затрат.

Против руководителя строительной фирмы заведено уголовное дело, он подозревается в мошенничестве.

В настоящее время следователями проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление круга лиц, причастных к противоправному деянию, отметил источник издания.

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