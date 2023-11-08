При возгорании автобуса в Ингушетии никто не пострадал

Сообщение о ЧП поступило в дежурную смену МЧС по региону сегодня в первой половине дня. На момент возгорания в салоне автобуса находился только водитель, он не пострадал.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 9 сотрудников МЧС и две единицы техники.