Пожар

При возгорании автобуса в Ингушетии никто не пострадал

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В городе Малгобеке по улице Херсонская произошло ДТП с последующим возгоранием автобуса марки ПАЗ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную смену МЧС по региону сегодня в первой половине дня. На момент возгорания в салоне автобуса находился только водитель, он не пострадал.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 9 сотрудников МЧС и две единицы техники.

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