При возгорании автобуса в Ингушетии никто не пострадал
В городе Малгобеке по улице Херсонская произошло ДТП с последующим возгоранием автобуса марки ПАЗ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.
Сообщение о ЧП поступило в дежурную смену МЧС по региону сегодня в первой половине дня. На момент возгорания в салоне автобуса находился только водитель, он не пострадал.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Для ликвидации последствий пожара привлекались 9 сотрудников МЧС и две единицы техники.