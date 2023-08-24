Образование

Прием абитуриентов в колледж искусств Ингушетии продлен до конца сентября

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Прием документов от абитуриентов в Государственный колледж искусств Ингушетии продлен до конца сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минкультуры.

Как рассказал собеседник, на базе 9-11 классов можно обучиться специальностям «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, домра, национальная гармоника, аккордеон, гитара, скрипка, саксофон, флейта, ксилофон), «Актерское мастерство», «Вокал». Срок обучения — 3 года 10 месяцев.

На специальность «Искусство танца» принимаются учащиеся, окончившие 7 классов средней общеобразовательной школы. Срок обучения — 4 года 10 месяцев.

Зачисленным студентам выплачивается стипендия.

Колледж расположен в городе Сунжа, на улице Висаитова, 51. Получить информацию можно по телефону 8-928-09-04-074

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