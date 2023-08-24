Прием абитуриентов в колледж искусств Ингушетии продлен до конца сентября

Как рассказал собеседник, на базе 9-11 классов можно обучиться специальностям «Инструментальное исполнительство» (фортепиано, домра, национальная гармоника, аккордеон, гитара, скрипка, саксофон, флейта, ксилофон), «Актерское мастерство», «Вокал». Срок обучения — 3 года 10 месяцев.

На специальность «Искусство танца» принимаются учащиеся, окончившие 7 классов средней общеобразовательной школы. Срок обучения — 4 года 10 месяцев.

Зачисленным студентам выплачивается стипендия.

Колледж расположен в городе Сунжа, на улице Висаитова, 51. Получить информацию можно по телефону 8-928-09-04-074