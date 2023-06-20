Призовой фонд III регионального конкурса на лучшее ЛПХ Глава Ингушетии увеличил на 1 млн руб.

«Третий год подряд проводим конкурс на лучшее подсобное хозяйство. Радует, что количество участников ежегодно растет. В связи с этим принял решение увеличить призовой фонд, добавив еще 10 мест по 100 тыс. рублей», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что хочется поощрить всех, кто принимает участие в этом конкурсе, даже если они не смогли стать победителями. Люди занимаются полезным и приятным трудом.

«Пусть у них будет стимул расширять свое хозяйство, приобрести новые культуры, саженцы, садовые инструменты и многое другое. Я всегда с большим удовольствием буду поддерживать трудолюбивых людей. Призываю жителей республики активнее участвовать в этом конкурсе и не сомневаться в своих успехах. Желаю всем участникам удачи и хорошего урожая», — добавил Глава республики.

Ранее газета "Ингушетия сообщала, что Минсельхоз Ингушетии объявил о конкурсе среди жителей республики на лучшее подсобное хозяйство. Принять участие в нем может каждый, кто ведет ЛПХ.

На первом этапе, который продлится до 27 июня текущего года, проведут оценку и отбор участников конкурса на территориях муниципальных образований. На втором — с 1 по 27 июля, пройдет оценка участников второго этапа для определения победителей.

Отмечается, что заявки принимаются органами местного самоуправления в письменном виде с приложением фото- или видеоматериалов.

Комиссия определит лучшие из представленных хозяйств. Обладатель первого места получит 500 тыс. рублей, второго — 300 тысяч, третьего — 200 тысяч, а последующие участники — по 50 тыс. рублей. Телефон для справок: 8 (8732) 22-59-10.

Также в третьем конкурсе, инициированном в 2021 году руководителем региона, смогут принять участие и цветоводы.