Призовые места на спартакиаде боевых искусств в Уфе завоевали спортсмены из Ингушетии

Всего в этих престижных соревнованиях приняли участие 5 тыс. спортсменов из 60 регионов России, а также представители ряда зарубежных стран.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в состязаниях в центре спортивной подготовки Римы Баталовой столицы Башкортостана юные ингушские бойцы заняли призовые места.

Так, на первую ступень пьедестала поднялись Накостхоев Адам, Джандигов Сайфулах, Боков Ислам, Махаев Амир, Бекмурзиев Амирхан, Албагачиев Хаваж, Саутиев Сайид-Мухаммад, Эльмурзиев Магомед.

Серебро завоевали Патиев Саад, Бекмурзиев Темирлан, Белхароев Умалат. Тройку сильнейших замкнул Евлоев Мухаммад.

Отмечается, что спортсменов на соревнованиях сопровождали руководитель Ингушского отделения Kombat самообороны Рассумов Исмаил и старший тренер республики Джандигов Батыр.