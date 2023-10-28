Проблемы жителей Пригородного района обсуждались в селе Куртат

«Обсуждались важные вопросы, касающиеся бесперебойного транспортного сообщения между населенными пунктами Пригородного района и Ингушетией, благоустройства территорий и трудоустройства местного населения», — отметили в пресс-службе Миннаца республики.

Глава администрации населенного пункта Ибрагим Хадзиев сообщил о недовольстве жителей старым общественным транспортом. По информации начальника отдела министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии Константина Маслакова, принимавшего участия во встрече, проблема решается и меры будут приняты до конца текущего года.

Ибрагим Хадзиев отметил, что некоторые дороги в селе уже приведены в нормативное состояние, а оставшиеся участки будут реконструированы в первоочередном порядке.

Остро стоит вопрос занятости молодежи не только в Куртате, но и в других населенных пунктах Пригородного района.

Алан Багиев отметил, что с такими же проблемами сталкиваются жители в разных районах республики. Он взял рассмотрение вопросов социального характера под личный контроль для оказания посильной помощи. Власти намерены их решать поэтапно. Руководитель Миннаца Северной Осетии также сообщил, что в ближайшем будущем на территории Пригородного района запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором смогут тренироваться молодые люди.

Руслан Мизиев напомнил, что молодежь Ингушетии активно участвует в грантовых конкурсах, направленных на создание новых возможностей для занятости и реализации социальных проектов в республике.

Он предложил вдохновиться этими идеями и разрабатывать собственные проекты, такие как строительство различных спортивных площадок и футбольных полей, чтобы участвовать в федеральных и региональных конкурсах.

Министр считает, что подобные проекты позволяют создать новые точки притяжения для молодежи, а также приобщить подрастающее поколение к труду и здоровому образу жизни.