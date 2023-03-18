Профилактическое мероприятие провели в университете Ингушетии правоохранитель, нарколог и общественники

«Мероприятия такого формата проводятся в целях формирования у подрастающего поколения антинаркотических убеждений», — сказали газете «Ингушетия» в пресс-службе силового ведомства.

Ваделов на примерах объяснил молодым людям, как наркотики приводят к деформации личности, потере уважения окружающих и друзей. Со своей стороны, общественники рассказали о тяжких последствиях при употребления запрещенных веществ, обратили на пагубное влияние наркотиков на физическое и психическое состояние человека.

Плиева напомнила об административной и уголовной ответственности, предусмотренной законодательством за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, предостерегла студентов от необдуманных шагов.

В ходе беседы участники мероприятия задавали интересующие их вопросы, на которые специалисты дали развернутые ответы, отметили в пресс-службе МВД по республике.