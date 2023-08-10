Профсоюзы

Профсоюзы Ингушетии просят увеличить зарплату учителям

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Профсоюзы Ингушетии просят правительство региона увеличить зарплату учителям, сообщили в региональном объединение организаций профсоюзов.

На встрече с премьер-министром Ингушетии Владимиром Сластениным лидер профсоюзного движения Хади Оздоева подняла вопрос о повышении оплаты труда педагогов региона, говорится в сообщении.

По данным объединения организаций профсоюзов республики, ситуация с заработной платой работников, которые являются высококвалифицированными специалистами в учреждениях образования, находится на грани катастрофы.

Сообщается, что средняя зарплата молодого учителя в регионе составляет 13 тыс. рублей.

Отметим, уровень средней заработной платы педагогических работников в 2022 году составил 22 400 рублей.

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