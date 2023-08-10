Профсоюзы Ингушетии просят увеличить зарплату учителям
Профсоюзы Ингушетии просят правительство региона увеличить зарплату учителям, сообщили в региональном объединение организаций профсоюзов.
На встрече с премьер-министром Ингушетии Владимиром Сластениным лидер профсоюзного движения Хади Оздоева подняла вопрос о повышении оплаты труда педагогов региона, говорится в сообщении.
По данным объединения организаций профсоюзов республики, ситуация с заработной платой работников, которые являются высококвалифицированными специалистами в учреждениях образования, находится на грани катастрофы.
Сообщается, что средняя зарплата молодого учителя в регионе составляет 13 тыс. рублей.
Отметим, уровень средней заработной платы педагогических работников в 2022 году составил 22 400 рублей.