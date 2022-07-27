Проиндексирован размер компенсаций на капремонт жилья, поврежденного при ЧС

Теперь на восстановление 1 кв. м будет выделяться не 6 тысяч, а 7 тыс. рублей. Исходя из этого будут рассчитываться трансферты, направляемые региональным бюджетам на выплату компенсации.

Также изменены параметры софинансирования трансфертов. В случае чрезвычайных ситуаций федерального или межрегионального характера государство на 100% профинансирует меры социальной поддержки граждан (капремонт поврежденных помещений, выплаты на строительство или приобретение нового жилья).

Если же ЧС носит региональный характер, то параметры софинансирования будут рассчитываться исходя из финансовой обеспеченности того или иного субъекта, сообщается на сайте кабинета министров.