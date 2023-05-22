Производство скота и птицы на убой в Ингушетии выросло почти на 60%

Как сообщает Северо-Кавказстат, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 мая по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось поголовье КРС на 0,3% (70 489 голов) и птицы на 31,7% (456 826 голов), поголовье овец и коз насчитывается 297 650 головы, уменьшение составляет 1,5 %.

В январе-апреле производство молока по расчетам составило — 45014,150 тонны, что на 1,6% меньше предыдущего периода 2022 года, производство яиц увеличилось на 4,2% и составило — 8700 тыс. штук, производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 4653,9 т. Рост — 59,9% по сравнению с аналогичной датой минувшего года.