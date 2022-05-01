Убийство

Прокуратура и СКР расследуют двойное убийство в Сунженском районе Ингушетии

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По факту двойного убийства в Сунженском районе возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК России (убийство двух или более лиц), сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

В совершении данного преступления подозреваются трое односельчан потерпевших.

Сейчас следователи устанавливают местонахождение подозреваемых мужчин.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что прокурор республики Андрей Васильченко поставил на особый контроль расследование уголовного дела.

«Установлено, что вечером 30 апреля 2022 года, в села Мужичи между двумя семьями сельского поселения произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате чего на месте погибли два брата 1985 и 1986 годов рождения», — сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, на место происшествия для координации действий правоохранителей выезжал прокурор Сунженского района Анзор Баркинхоев.

Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным. Будут установлены причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований законодательства об основах системы профилактики правонарушений должностными лицами.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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