ДТП

Прокуратура Ингушетии начала проверку по факту гибели 16-летнего подростка в ДТП

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Прокуратура организовала проверку по факту гибели 16-летнего подростка в ДТП на окраине сельского поселения Сурхахи Назрановского района в пятницу, 17 ноября, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«Прокурор региона Андрей Васильченко организовал проверку по факту гибели 17 ноября текущего года 16-летнего подростка на окраине сельского поселения Сурхахи Назрановского района в результате дорожно- транспортного происшествия»- рассказал собеседник.

По его словам, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Назрановского района Руслан Аушев.

В ведомстве пояснили, что по итогам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних и безопасности дорожного движения.

Ранее региональное МВД сообщало, что 16-летний подросток, управляя автомобилем «ВАЗ-21224», не справился с управлением и допустил наезд на лошадь, после чего автомашина опрокинулась в кювет и перевернулась.

В результате ДТП несовершеннолетний от полученных телесных повреждений скончался.

Отмечается, что результаты проверки прокурором региона взяты на контроль.

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