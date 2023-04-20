Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала обеспечить лекарственными препаратами ребенка-инвалида

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Прокуратурой республики при проверке после обращения местной жительницы выявлены нарушения прав ребенка-инвалида на получение лекарственных препаратов, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Установлено, что женщина является матерью девочки 2013 года рождения, которая страдает болезнью «Микроцефалия, детский церебральный паралич, сколиоз». Ребенок наблюдается в Плиевской амбулатории Назрановской районная больницы. Между тем, из положенных ей бесплатно 7 препаратов выписаны рецепты только на 5.

Более того, в прошлом году и истекшем периоде 2023 года региональным Минздравом не приняты меры по организации своевременного обеспечения ребенка-инвалида необходимыми лекарствами.

В адрес министра здравоохранения республики внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле надзорного ведомства.

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