Прокуратура

Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать 20 сайтов по продаже жевательного табака

0

Прокуратура Карабулака Ингушетии потребовала заблокировать 20 сайтов по продаже жевательного табака, которые были выявлены в ходе мониторинга сети «Интернет».

«Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой пользователь, в том числе и несовершеннолетний, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют», — отметили в надзорном ведомстве.

Там напомнили о федеральных законах «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Также частью 2 ст. 14.53 КоАП России предусмотрена административная ответственность за оптовую или розничную продажу насвая и снюса.

Прокуратурой города в Карабулакский районный суд направлено 20 исковых заявлений о признании запрещенной к распространению на территории России данной информации и ограничению доступа к ней.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии состоится праздничное мероприятие в честь праздника Ид ал-Адха
В Сунже Ингушетии ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса
Суд обязал власти Сунжи Ингушетии обустроить тротуар и освещение на одной из улиц
Следователи выявили незаконную выдачу земельных участков в Ингушетии 10 лет назад
В Ингушетии чествовали молодого хоккеиста Адама Евлоева
В Сунженском районе Ингушетии провели уборку мусора в прибережной полосе реки Асса
Боец ММА Александр Емельяненко проходит в Ингушетии реабилитацию после очередного боя
Сотрудник МЧС по Ингушетии провел профилактическую беседу с детьми в лагере «Молодой патриот»
Ведомственных наград удостоены три работника сферы образования Ингушетии
За попытку сбыть полкилограмма героина житель Ингушетии приговорен к 12 годам колонии
После выставления на торги дома жительница Ингушетии погасила долг перед банком

Главное

Яндекс.Метрика

 