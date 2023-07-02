Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать 20 сайтов по продаже жевательного табака

«Вход на указанные сайты свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием и скопировать материалы в электронном варианте может любой пользователь, в том числе и несовершеннолетний, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствуют», — отметили в надзорном ведомстве.

Там напомнили о федеральных законах «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Также частью 2 ст. 14.53 КоАП России предусмотрена административная ответственность за оптовую или розничную продажу насвая и снюса.

Прокуратурой города в Карабулакский районный суд направлено 20 исковых заявлений о признании запрещенной к распространению на территории России данной информации и ограничению доступа к ней.