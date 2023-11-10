Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с двумя пострадавшими
Прокуратура организовала проверку после инцидента с хлопком газа в частном доме, в результате которого пострадали два человека, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.
«Прокурор региона назначил расследование после получения информации о хлопке газа утром 10 ноября в частном домовладении на улице Московская сельского поселения Яндаре Назрановского района, который не привел к последующему возгоранию», — сказал собеседник.
По его словам, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
Отмечается, что прокурор республики взял результаты проверки под свой контроль.