Прокуратура

Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с двумя пострадавшими

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Прокуратура организовала проверку после инцидента с хлопком газа в частном доме, в результате которого пострадали два человека, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«Прокурор региона назначил расследование после получения информации о хлопке газа утром 10 ноября в частном домовладении на улице Московская сельского поселения Яндаре Назрановского района, который не привел к последующему возгоранию», — сказал собеседник.

По его словам, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

Отмечается, что прокурор республики взял результаты проверки под свой контроль.

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