Прокуратура начала проверку по факту смерти ребенка в ДТП в Ингушетии

«Прокурором Андреем Васильченко организована проверка после сообщения о смерти ребенка 2013 года рождения в результате аварии, случившейся 16 сентября текущего года на улице Муталиева в Назрани», — сказал собеседник.

По его словам, по данному инциденту проводится доследственная проверка.

Отмечается, что ход мероприятий прокурором региона взят на контроль.

Ранее в пресс-службе МЧС по республике сообщили, что водитель Hyundai Solaris в Назрани совершил наезд на людей. Пострадали два человека, в то числе ребенок, который скончался при доставлении в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.