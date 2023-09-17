Прокуратура начала проверку по факту смерти ребенка в ДТП в Ингушетии
В республике начата проверка по факту ДТП, произошедшего 16 сентября, в котором погиб несовершеннолетний, информировали «Ингушетию» в республиканском надзорном ведомстве.
«Прокурором Андреем Васильченко организована проверка после сообщения о смерти ребенка 2013 года рождения в результате аварии, случившейся 16 сентября текущего года на улице Муталиева в Назрани», — сказал собеседник.
По его словам, по данному инциденту проводится доследственная проверка.
Отмечается, что ход мероприятий прокурором региона взят на контроль.
Ранее в пресс-службе МЧС по республике сообщили, что водитель Hyundai Solaris в Назрани совершил наезд на людей. Пострадали два человека, в то числе ребенок, который скончался при доставлении в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.