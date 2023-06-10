Мошенничество

Прокуратура признала законным уголовное преследование застройщика из Ингушетии за хищение 6,3 млн руб.

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В отношении гендиректора строительной фирмы возбуждено уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве при реализации госконтракта на возведение здания дошкольного учреждения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По версии следствия, в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» между министерством строительства и ЖКХ республики и генеральным директором ООО был заключен госконтракт на строительство детсада на 220 мест в Назрани на сумму свыше 158,7 млн рублей», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным собеседника, заказчик произвёл оплату в полном объеме.

Однако, в ходе проведения строительно-технического исследования установлено, что объемы выполненных строительных работ подрядной организацией были завышены на сумму более 6,3 млн рублей. Таким образом, министерству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
Действия застройщика квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.

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