Прокуратура проводит проверку по факту ранения мужчины в больнице

«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «з» части 2 статьи 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание виновного лица», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что результаты надзорной проверки и ход расследования уголовного дела прокурором республики взяты на контроль.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что двое неизвестных ворвались в больницу и ранили мужчину.