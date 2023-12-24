Прокуратура

Прокуратура проводит проверку по факту ранения мужчины в больнице

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Прокуратура организовала проверку по факту ранения местного жителя в Малгобекской центральной районной больнице, сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре.

«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по п. «з» части 2 статьи 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание виновного лица», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что результаты надзорной проверки и ход расследования уголовного дела прокурором республики взяты на контроль.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о том, что двое неизвестных ворвались в больницу и ранили мужчину.

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