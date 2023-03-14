Прокуратура

Прокуратура в Ингушетии добилась восстановления прав ребенка-инвалида на получение пенсии

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Прокуратура города Карабулака добилась восстановления прав ребенка с ОВЗ на получение пенсии, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

При проверке, после обращения местной жительницы, установлено, что в июне 2022 года ее сыну повторно была установлена инвалидность, что подтверждается сведениями, поступившими в отделение ФСС из федерального регистра инвалидов 4 июля прошлого года.

Однако, в нарушение норм действующего законодательства, социальная пенсия ребенку-инвалиду в течение более полугода не назначалась и не выплачивалась.

В связи с этим прокуратура города внесла представление руководителю отделения ФСС, которое рассмотрено и удовлетворено. Мальчику назначена социальная пенсия, а также с учетом пропущенного времени выплачено всего 142 тыс. рублей.

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